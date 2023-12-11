МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Турция поддержит вступление Швеции в НАТО, если США продадут ей истребители F-16, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники. Генсек НАТО дал совет альянсу, куда потратить деньги

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Вашингтон отправляет Греции F-16, но отказывается поставлять самолеты Турции, несмотря на то, что Анкара заплатила за них.

"Турция склонна поддержать расширение НАТО и членство Швеции, если США выполнят свое обещание по F-16. Ходят слухи, что после того, как на повестку дня встал вопрос о членстве Финляндии и Швеции, в кулуарах были достигнуты положительные результаты. Утверждается, что тайное эмбарго на поставки оружия, введенное против Турции 3-4 странами, было отменено",- пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.

По его словам, основной проблемой присоединения Стокгольма является отсутствие доверия со стороны США.

Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в прошлом году. Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС.