ЖЕНЕВА, 11 дек — ПРАЙМ. ООН запросила 46,4 миллиарда долларов на свои гуманитарные операции в 2024 году для оказания помощи примерно 181 миллиону человек в 72 странах, сказано в опубликованном заявлении на сайте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Эрдоган заявил о необходимости изменения системы членства в СБ ООН

"От имени более чем 1900 гуманитарных партнеров по всему миру ООН сегодня выступила с глобальным призывом на 2024 год, в котором содержится призыв выделить 46,4 миллиарда долларов для оказания жизненно необходимой помощи и защиты 180,5 миллионам человек", — говорится в документе.

ООН отмечает, что данные средства предназначены для жителей 72 стран, пострадавших от голода, вооруженных конфликтов, чрезвычайной климатической ситуации, краха их экономики, эпидемий и массового перемещения.

"По состоянию на 2023 год каждый пятый ребенок живет в зонах конфликтов или бежал из них. Около 258 миллионов человек страдают от острого голода. Каждый третий из 73 человек в мире является перемещенным лицом — это вдвое больше, чем 10 лет назад. А эпидемии приводят к предотвратимым смертельным исходам во всех уголках мира", — сказано в заявлении.

В организации сожалеют о том, что в 2023 году на финансирование гуманитарных операций было выделено всего 20 миллиардов долларов, поскольку это составляет лишь треть потребностей. На 2023 год было запрошено более 56 миллиардов долларов.

"Последствия трагичны: в Афганистане 10 миллионов человек потеряли доступ к продовольственной помощи в период с мая по ноябрь. В Мьянме более полумиллиона человек оказались в неадекватных условиях жизни. В Йемене более 80% людей, которым оказывается помощь, не имеют надлежащего водоснабжения и санитарии. А в Нигерии только 2% женщин, ожидающих услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья и предотвращению гендерного насилия, получили их", — отмечает УКГВ.