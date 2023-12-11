МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Западные хозяева неизбежно бросят киевский режим, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Потребность замены Зеленского возникнет в скором времени, сообщили в СВР

"Чуждый большинству украинцев марионеточный киевский режим, устроивший кровавые расправы на Донбассе, в Одессе, во многих других городах и селах Украины, в конечном счете неизбежно окажется брошен своими заокеанскими хозяевами", — сказал он в ходе круглого стола по противодействию украинской пропаганде.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также поспособствовали госперевороту.

Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.