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Киевский режим неизбежно бросят, заявил Нарышкин
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Западные хозяева неизбежно бросят киевский режим, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Чуждый большинству... ПРАЙМ, 11.12.2023
общество , экономика, новости, россия, свр, сергей нарышкин, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Западные хозяева неизбежно бросят киевский режим, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Чуждый большинству украинцев марионеточный киевский режим, устроивший кровавые расправы на Донбассе, в Одессе, во многих других городах и селах Украины, в конечном счете неизбежно окажется брошен своими заокеанскими хозяевами", — сказал он в ходе круглого стола по противодействию украинской пропаганде.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также поспособствовали госперевороту.
Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.