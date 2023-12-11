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Нарышкин отметил опыт России в борьбе с украинской пропагандой
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Россия накопила серьезный опыт противостояния подпитываемой со стороны Запада украинской пропаганде, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского... ПРАЙМ, 11.12.2023
общество , новости, россия, сергей нарышкин, противостояние украинской пропаганде
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Россия накопила серьезный опыт противостояния подпитываемой со стороны Запада украинской пропаганде, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Он напомнил, что первую попытку представить голод в Советском Союзе в начале 1930-х годов в качестве целенаправленного геноцида украинского народа еще в 1985 году предприняла специально созданная для этого комиссия конгресса США.
"Сегодня нашей страной накоплен серьезный опыт противодействия этой лжи", — сказал Нарышкин в ходе круглого стола по противодействию украинской пропаганде..
Одним из ключевых инструментов борьбы с украинской пропагандой Нарышкин назвал общероссийский проект "Без срока давности", в рамках которого, в частности, публикуются архивные материалы о преступлениях украинских националистов прошлого.