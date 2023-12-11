МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Россия накопила серьезный опыт противостояния подпитываемой со стороны Запада украинской пропаганде, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Украинский "оптимизм" подорвал доверие Запада, пишут СМИ

Он напомнил, что первую попытку представить голод в Советском Союзе в начале 1930-х годов в качестве целенаправленного геноцида украинского народа еще в 1985 году предприняла специально созданная для этого комиссия конгресса США.

"Сегодня нашей страной накоплен серьезный опыт противодействия этой лжи", — сказал Нарышкин в ходе круглого стола по противодействию украинской пропаганде..

Одним из ключевых инструментов борьбы с украинской пропагандой Нарышкин назвал общероссийский проект "Без срока давности", в рамках которого, в частности, публикуются архивные материалы о преступлениях украинских националистов прошлого.