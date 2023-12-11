МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Украина готовы прыгать и плясать, чтобы выполнить необходимые для вступления в Евросоюз условия, заявил, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Боррель призвал нарастить поддержку Украины, несмотря на раскол в ЕС

По его словам, все ключевые рекомендации Венецианской комиссии уже внедрены в украинское законодательство.

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией при условии выполнения ими некоторых требований. Формальное решение о начале переговорного главы государств и правительств сообщества обсудят на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.

"Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно… Но нужно играть честно. Если нам говорят сделать что-то и мы это делаем, это должно быть отмечено как результат", — сказал Кулеба перед началом заседаний в Брюсселе глав МИД стран ЕС, отвечая на вопрос журналиста, почему Киев уверен, что достигнутые реформы достаточны, чтобы удовлетворить запросы Венгрии.

Украинский министр выразил уверенность, что процесс расширения ЕС продолжится и Украина в него войдет. При этом, по словам Кулебы, остается вопрос, сможет ли кто-то замедлить этот процесс или Киев плавно туда войдет.