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Киев готов попрыгать и сплясать для вступления в ЕС, заявил Кулеба
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Украина готовы прыгать и плясать, чтобы выполнить необходимые для вступления в Евросоюз условия, заявил, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, все ключевые... ПРАЙМ, 11.12.2023
общество , экономика, новости, ес, украина, дмитрий кулеба, вступление украины в ес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Украина готовы прыгать и плясать, чтобы выполнить необходимые для вступления в Евросоюз условия, заявил, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, все ключевые рекомендации Венецианской комиссии уже внедрены в украинское законодательство.
Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией при условии выполнения ими некоторых требований. Формальное решение о начале переговорного главы государств и правительств сообщества обсудят на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.
"Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно… Но нужно играть честно. Если нам говорят сделать что-то и мы это делаем, это должно быть отмечено как результат", — сказал Кулеба перед началом заседаний в Брюсселе глав МИД стран ЕС, отвечая на вопрос журналиста, почему Киев уверен, что достигнутые реформы достаточны, чтобы удовлетворить запросы Венгрии.
Украинский министр выразил уверенность, что процесс расширения ЕС продолжится и Украина в него войдет. При этом, по словам Кулебы, остается вопрос, сможет ли кто-то замедлить этот процесс или Киев плавно туда войдет.