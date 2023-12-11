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Песенка Зеленского на Украине спета, заявили в Совфеде
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Песенка президента Украины Владимира Зеленского спета, у власти ему осталось находиться недолго, сообщил сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей... ПРАЙМ, 11.12.2023
общество , новости, в мире, россия, украина, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Песенка президента Украины Владимира Зеленского спета, у власти ему осталось находиться недолго, сообщил сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.
"Песенка Зеленского спета, потому что он допустил уйму ошибок на посту президента Украины и оказался человеком, из-за которого Украина потеряла около миллиона жизней и еще более 10 миллионов покинули страну", — заявил Цеков агентству РИА Новости.
По словам политика, в самой Украине рейтинги Зеленского падают, и все больше украинцев считают, что его следует отстранить от власти. Кроме того, из-за ошибок украинского лидера, страна потеряла большое количество жизней. Сенатор полагает, что выбор нового президента Украины будет определяться в США, и украинский народ сыграет роль статиста, проголосовав за того, кого указывают западные хозяева.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки Украины отмечало, что высокопоставленные чиновники западных стран все чаще обсуждают необходимость сменить Зеленского. В качестве возможных преемников рассматриваются Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Андрей Ермак, Алексей Арестович и Виталий Кличко.