МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Песенка президента Украины Владимира Зеленского спета, у власти ему осталось находиться недолго, сообщил сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

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"Песенка Зеленского спета, потому что он допустил уйму ошибок на посту президента Украины и оказался человеком, из-за которого Украина потеряла около миллиона жизней и еще более 10 миллионов покинули страну", — заявил Цеков агентству РИА Новости.

По словам политика, в самой Украине рейтинги Зеленского падают, и все больше украинцев считают, что его следует отстранить от власти. Кроме того, из-за ошибок украинского лидера, страна потеряла большое количество жизней. Сенатор полагает, что выбор нового президента Украины будет определяться в США, и украинский народ сыграет роль статиста, проголосовав за того, кого указывают западные хозяева.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки Украины отмечало, что высокопоставленные чиновники западных стран все чаще обсуждают необходимость сменить Зеленского. В качестве возможных преемников рассматриваются Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Андрей Ермак, Алексей Арестович и Виталий Кличко.