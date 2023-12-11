МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Центризбирком России получил уведомление от инициативной группы по выдвижению президента Владимира Путина на выборы 17 марта 2024 года, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. Власти Украины оборзели, объявив русских некоренным народом, заявил Путин

Ранее командир батальона "Спарта", председатель Народного совета ДНР Артем Жога в ходе церемонии вручения медалей "Золотая звезда" попросил Путина принять участие в выборах. Российский лидер ответил, что будет выдвигаться на новый срок в 2024 году.

"В соответствии с законом мы такое уведомление получили", — сказал Булаев.