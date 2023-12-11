МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Центризбирком России получил уведомление от инициативной группы по выдвижению президента Владимира Путина на выборы 17 марта 2024 года, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

Президент России В. Путин принял участие в форуме ВТБ "Россия зовет!"

Власти Украины оборзели, объявив русских некоренным народом, заявил Путин

Ранее командир батальона "Спарта", председатель Народного совета ДНР Артем Жога в ходе церемонии вручения медалей "Золотая звезда" попросил Путина принять участие в выборах. Российский лидер ответил, что будет выдвигаться на новый срок в 2024 году.

"В соответствии с законом мы такое уведомление получили", — сказал Булаев.