ПАРИЖ, 11 дек — ПРАЙМ. Запрос в поисковой системе Google, как узнать, есть ли в доме постельные клопы, стал одним из самых популярных среди французов в 2023 году на фоне активного этих насекомых в стране, сообщила в понедельник радиостанция Europe 1, ссылаясь на готовящийся к публикации ежегодный отчет поисковика. Французы выявили украинский продукт, который мешает им жить

На протяжении последних месяцев в стране наблюдается активное распространение постельных клопов, которых находят не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках, в общественном транспорте. По данным Anses, за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции.

Отмечается, что он стал популярным наравне с запросами "вотум недоверия определение" и "что такое 49.3?", связанными с неоднократным применением премьер-министром Франции Элизабет Борн статьи конституции 49.3, позволяющей провести законопроект без голосования в парламенте.

Среди персоналий наибольшее внимание французов, судя по запросам в Google, привлекли экс-премьер Эдуар Филипп, актриса Брижит Бардо, скончавшиеся в этом году британо-французская певица, актриса Джейн Биркин и американский актер Мэттью Перри, передает Europe 1.

Кроме того, среди популярных запросов оказались искусственный интеллект и чат-бот ChatGPT, спорт, в частности, футбол и регби, а также повседневные темы, такие как рецепт шоколадного торта, сообщает радиостанция.