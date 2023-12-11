ХЕЛЬСИНКИ, 11 дек — ПРАЙМ. Финский парламент Финляндии не будет рассматривать гражданскую инициативу об упразднении российского консульства на Аландских островах, сообщает общественный вещатель Yle. В Финляндии назвали условие открытия КПП на границе с Россией

Ранее сообщалось, что петиция граждан Финляндии с требованием закрыть консульство набрала необходимые для рассмотрения парламентом 50 тысяч голосов.

"Спикер парламента отказался поддержать гражданскую инициативу, в которой парламенту было предложено принять решение об упразднении российского консульства на Аландских островах", — сказано в сообщении.

По мнению законодателей, консульство в Мариехамне (столица Аландов) связано с государственным соглашением между двумя странами, то есть международными договорами, а следовательно, не подпадает под инициативы граждан.

В посольстве РФ в Финляндии 10 апреля отметили, что попытки некоторых активистов поднять вопрос о закрытии российского представительства выглядят как стремление подорвать основы международно-правового режима островов, давно доказавшего свою эффективность.

Ранее российские дипломаты отметили, что консульство РФ в Мариехамне действует на основе соглашения СССР и Финляндии от 1940 года, которое, наряду с Аландской конвенцией 1921 года, составляет неотъемлемую часть международно-правовой базы демилитаризованного статуса Аландских островов.