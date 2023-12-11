МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Российская Федерация находится в сложной точке общественного развития, и поэтому важно, чтобы во главе страны стоял такой опытный политик, как Владимир Путин, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Матвиенко поддержала решение Путина о выдвижении на выборы

Инициативная группа по выдвижению кандидатуры Владимира Путина предоставила в ЦИК соответствующее уведомление. Это произошло после того, как глава государства вручил медали "Золотая звезда" Героям России и заявил председателю Народного совета ДНР, Артему Жоге, о своих планах баллотироваться на очередной президентский срок.

"Мы находимся на очень сложной точке общественного развития, и очень важно, чтобы во главе государства стоял такой мощный политик с колоссальным опытом, как наш президент. Иными словами, ему еще очень многое нужно сделать", — отметил Медведев в рамках встречи со школьниками и студентами — отличниками учебы и победителями олимпиад.

Ранее Совфед назначил выборы на 17 марта следующего года.