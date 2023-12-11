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Путину во главе страны еще многое нужно сделать, заявил Медведев
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Российская Федерация находится в сложной точке общественного развития, и поэтому важно, чтобы во главе страны стоял такой опытный политик, как Владимир Путин, заявил председатель... ПРАЙМ, 11.12.2023
общество , новости, россия, выборы, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Российская Федерация находится в сложной точке общественного развития, и поэтому важно, чтобы во главе страны стоял такой опытный политик, как Владимир Путин, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Инициативная группа по выдвижению кандидатуры Владимира Путина предоставила в ЦИК соответствующее уведомление. Это произошло после того, как глава государства вручил медали "Золотая звезда" Героям России и заявил председателю Народного совета ДНР, Артему Жоге, о своих планах баллотироваться на очередной президентский срок.
"Мы находимся на очень сложной точке общественного развития, и очень важно, чтобы во главе государства стоял такой мощный политик с колоссальным опытом, как наш президент. Иными словами, ему еще очень многое нужно сделать", — отметил Медведев в рамках встречи со школьниками и студентами — отличниками учебы и победителями олимпиад.
Ранее Совфед назначил выборы на 17 марта следующего года.