МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Международное право не умерло, однако оно находится в колоссальном кризисе, заявил председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев ответил на слова Шольца о вине России в прекращении поставок газа

"Международное право не умерло, но очевиден колоссальный кризис системы международного права, которое формировалось в 20 веке. Все, что было сделано в 20 веке, а 20 век — это был век бурного развития международного публичного права, сейчас поставлено под удар, поскольку жизнь изменилась, институты не работают так, как должны", — отметил политик.

По словам Медведева, ООН не может полноценно выполнять обязанности института системы международных отношений из-за различающихся позиций между странами. Кроме того, существуют государства, которые стараются навязывать представления поверх международного права, хотя это не имеет никакой юридической силы, заключил политик.