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Медведев заявил о колоссальном кризисе международного права
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Международное право не умерло, однако оно находится в колоссальном кризисе, заявил председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий... ПРАЙМ, 11.12.2023
общество , новости, россия, дмитрий медведев, международное право
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Международное право не умерло, однако оно находится в колоссальном кризисе, заявил председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Международное право не умерло, но очевиден колоссальный кризис системы международного права, которое формировалось в 20 веке. Все, что было сделано в 20 веке, а 20 век — это был век бурного развития международного публичного права, сейчас поставлено под удар, поскольку жизнь изменилась, институты не работают так, как должны", — отметил политик.
По словам Медведева, ООН не может полноценно выполнять обязанности института системы международных отношений из-за различающихся позиций между странами. Кроме того, существуют государства, которые стараются навязывать представления поверх международного права, хотя это не имеет никакой юридической силы, заключил политик.