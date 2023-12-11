АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек — ПРАЙМ. Арктическую ипотеку было бы правильно распространить на участников специальной военной операции, сами участники и члены их семей должны быть всегда во внимании, заявил президент России Владимир Путин. Путин поручил обратить внимание на ветхие строения в Архангельске

"Полагаю, что было бы правильным и справедливым распространить эту программу на участников специальной военной операции, безусловно, в первую очередь, это наша святая обязанность", — объявил Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны России.

Он добавил, что никогда нельзя забывать о том, что пока остальные сидят в тепле и безопасности, солдаты на передовой находятся в грязи, под пулями и снарядами.

Российский лидер отметил, что они и члены их семей должны быть всегда в поле зрения.

Более того, Путин указал, что арктическую ипотеку также нужно распространить на молодых врачей и педагогов вне зависимости от стажа работы в арктических регионах.

"Кроме того, было бы правильным, я с этим тоже согласен, снять требования к стажу работы в арктических регионах для получения льготной ипотеки сотрудников медучреждений, я поддерживаю эту инициативу и прошу правительство распространить такую возможность не только на медицинских работников, но и на педагогических работников", — заключил глава государства.