МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Главы европейских государств призывают премьер-министра Великобритании Риши Сунака вести себя как британский премьер времен Второй мировой войны Уинстон Черчилль, чтобы возглавить западную помощь Украине на фоне рисков ее прекращения, сообщила в понедельник газета Telegraph со ссылкой на источники. Сунак осудил Маска за реакцию на твит об антисемитизме

"Европейские лидеры призывают Риши Сунака вести себя как Уинстон Черчилль и восстановить лидирующую роль Британии в западной поддержке Украины", — пишет издание.

Как сообщил один из источников газеты, в рядах британских консерваторов нет фигуры, подобной Черчиллю, а без нее на Западе "вероятно забыли, что стоит на кону".

Издание отмечает, что сокращение помощи из ЕС и США может привести к военному поражению Украины, поэтому западные союзники Киева надеются, что Сунак может вдохнуть новые силы в ее осуществление на фоне все более сдержанных заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США достигли "дна бочки" в своей возможности предоставлять военную поддержку Украине. По его словам, в США считают, что Украину ждет "очень тяжелая зима", и американская администрация надеется, что конгрессмены присоединятся к Белому дому в стремлении продолжить предоставлять критически важную помощь Киеву.

В настоящее время Венгрия блокирует увеличение долгосрочного бюджета ЕС на 2024-2027 годы, которое предусматривает 50 миллиардов евро на оказание финансовой макрофинансовой помощи Украине. Киев в декабре 2023 года получит последний транш в 1,5 миллиарда евро, после чего финансирование прекратится, если для этого в Брюсселе не будет согласован новый бюджет.