МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. США подорвали установление мира между Москвой и Киевом, заявила полковник армии США в отставке, бывший сотрудник госдепартамента США Энн Райт на заседании СБ ООН по Украине. В США приняли законопроект о запрете на поставки урана из России

"Когда идут мирные переговоры, их не следует торпедировать. Когда США якобы стоят за (этим)… И я не думаю, что "якобы". Есть множество документов. Я имею в виду, бывший канцлер ФРГ сказал, что его усилия по установлению мира между РФ и Украиной были торпедированы США. И израильский экс-премьер Нафтали Беннет сказал то же самое. Так что мы должны работать во имя мира и не пытаться мешать этому", — сказала Райт.

В октябре экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил газете Berliner Zeitung, что в 2022 году на него выходила украинская сторона, интересуясь тем, сможет ли он выступить посредником в переговорах с российской стороной. По его словам, Киев был готов пойти на мирное соглашение с Россией, однако США запретили заключать его.

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет ранее предлагал Владимиру Зеленскому отказ от гарантий безопасности Киеву в пользу формирования в стране сильной армии. Издание American Conservative, сообщило в августе 2023 года, что этот вариант был принят как Зеленским, так и президентом РФ Владимиром Путиным. Однако Беннет заявлял, что его посреднические усилия были заблокированы на Западе. По мнению издания, в процесс вмешались США.