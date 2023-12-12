МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. "Хозяева" президента Украины Владимира Зеленского вынудят его вести переговоры по мирному урегулированию в январе 2024 года в Давосе, — такой прогноз на своей странице в соцсети X дал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом сообщает РИА Новости. Вышинский оценил поведение Зеленского при беседе с Орбаном

В частности, Филиппо написал: "Тяжело приходится Зеленскому: его хозяева в Давосе жестоко ставят его на место! Именно там, на ежегодном заседании Всемирного форума в Давосе в январе 2024 года, Зеленский будет вынужден вести переговоры по мирному плану!"

Этим высказыванием французский политик прокомментировал сообщения швейцарской прессы о том, что украинский лидер во время визита в Аргентину "неожиданно" анонсировал обсуждение в Давосе "мирного плана". Глава отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо сообщил, что на 14 января 2024 года в Давосе намечена встреча советников по нацбезопасности по украинской "формуле мира" в преддверии Всемирного экономического форума.

Филиппо отметил, что "олигархия взращивает, использует, а затем выбрасывает! Зеленский это понимает на собственном опыте!". А затем французский политик призвал "прекратить финансировать все это".

Разработанная и продвигаемая Киевом "формула мира" предполагает восстановление территориальной целостности Украины, обеспечение ей евроатлантических гарантий безопасности и создание трибунала для расследования "военных преступлений", приписываемых Российской Федерации. В Москве считают, что эта "формула" абсолютно оторвана от реальности.

В России неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но на Украине был введен законодательный запрет на их проведение. Примечательно, что Запад неустанно призывает Москву к переговорам, не обращая внимания на тот факт, что Киев отказывается от диалога.