МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. США и Украина разрабатывают новую военную стратегию, осуществление которой можно будет начать на ранних порах 2024 года, для этих целей Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто, однако между Вашингтоном и Киевом все еще нет единого мнения по содержанию этой стратегии, пишет американская газета New York Times, ссылаясь на американских и украинских чиновников. МВФ одобрил выделение нового транша финансирования Украине

Ранее в декабре украинское минобороны заявляло, что министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином "стратегические цели" и план операций Украины на 2024 год. Утверждалось, что стороны также обсудили совместное оборонное сотрудничество, привлечение инвестиций в ВПК, усиление противовоздушной обороны, активизацию строительства фортификационных сооружений. А сам Умеров сообщал, что у минобороны Украины все-таки есть план военных действий на 2024 год.

"Американские и украинские военачальники ищут новую стратегию, которую они могут начать реализовывать в следующем году, чтобы оживить шансы Киева", — пишет издание.

По информации New York Times, для этих целей Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто, который до этого находился в Германии. Издание отмечает, что он проведет там длительное время и таким образом сможет давать командованию ВСУ более обстоятельные советы, однако присутствие Агуто в Киеве может стать шагом в направлении отказа от неразмещения постоянных военных советников на Украине.

По словам источников издания, офицеры США и Украины надеются проработать детали новой стратегии в ходе военных игр, запланированных на январь в немецком Висбадене. В то время как украинская сторона выступает за наступательные действия в надежде привлечь внимание мировой общественности, американские советники продвигают более сдержанный вариант, фокусирующийся на удержании имеющихся территорий и накоплении сил в течение года. Издание утверждает, что целью этой стратегии будет создание существенной силы, с которой РФ "придется считаться и вступить в содержательные переговоры в конце 2024 или уже в 2025 году".

При этом большое число республиканцев в конгрессе США заявили, что не будут голосовать по поводу любых дополнительных расходов на Украину, пока не увидят новую стратегию, подчеркивает New York Times. Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США достигли "дна бочки" в своей возможности предоставлять военную поддержку Украине. По его словам, в США считают, что Украину ждет "очень тяжелая зима", и американская администрация надеется, что конгрессмены присоединятся к Белому дому в стремлении продолжить предоставлять критически важную помощь Киеву.

Как отмечают некоторые высокопоставленные собеседники газеты, они опасаются, что в 2024 году конфликт перейдет в затяжное противостояние. Некоторые в своих прогнозах сравнивают следующий год с 1916-м, ставшим самым кровопролитным в Первой мировой.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

Республиканцы сейчас заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. До конца года при этом США планируют объявить об очередном пакете помощи Украине.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.