МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Суммы "откатов", которые возвращали депутатам в крупнейшей фракции правящей Либерально-демократической партии Японии, за 5 лет превышали 500 миллионов иен (3,3 миллиона долларов), со ссылкой на источники в следственных органах передает агентство Киодо. В Японии в ноябре резко выросло число банкротств

За пять последних лет суммы, которые возвращали политикам, перевыполнившим норму сборов на политических собраниях, превышает 500 миллионов иен (3,3 миллиона долларов). Особый отдел Токийской прокуратуры, который ведет расследование, еще занимается подсчетом сумм.

Скандал, который набирает обороты в Японии и который будет стоить портфелей четырем министрам, 11 их заместителям и нескольким членам партийного руководства, начинался с того, что обнаружилось разночтение между реально поступавшими на счета фракций экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ и крупного партийного функционера Тосиро Никая средствами и суммами, указанными в финансовой отчетности. Дальнейшее расследование, которое ведет особый отдел Токийской прокуратуры, показало, что разница поступала в карман депутатам и также не указывалась ими как доход. Стало известно, что сокрытием доходов, но в меньших объемах, грешила и фракция премьер-министра Кисиды, которую он спешно покинул на прошлой неделе.

В настоящее время особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители японского бизнеса. Для того чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону если собранная за один вечер сумма превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы.

Однако выяснилось, что, например, в самой крупной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ неуказанными за 5 лет оказались суммы в несколько сотен миллионов иен, это как минимум несколько миллионов долларов. Более того, дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную норму, ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ по крайней мере несколько десятков человек получали такие "откаты", суммы которых исчисляются десятками миллионов иен, что соответствует тысяч долларов США.

В центре скандала о получении "откатов" из партийных средств оказался генеральный секретарь правительства, "правая рука" Кисиды Хирокадзу Мацуно. Мацуно, как и министр экономики Ясутоси Нисимура, а также почти все руководство партии подозреваются в получении более 10 миллионов иен (около 69,4 тысяч долларов) за последние 5 лет в виде "откатов" от партийных средств. Помимо Мацуно и министра экономики, торговли и промышленности экономики Ясутоси Нисимура в скандале оказались замешаны представители высшего руководства партии — глава политсовета ЛДП и экс-министр экономики Коити Хагиуда, генеральный секретарь ЛДП в палате советников и экс-министр экономики, отвечавший при Синдзо Абэ и за экономические связи с Россией, Хиросигэ Сэко, председатель комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги, экс-министр по делам Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото.

При этом суммы "откатов" заметно отличались. Так, депутаты Ясутада Оно за 5 лет получил более 50 миллионов иен (около 350 тысяч долларов), Ёситака Икэда и Яити Танигава каждый по 40 миллионов иен (280 тысяч долларов).

Ожидается, что после окончания парламентской сессии 13 декабря премьер-министр Фумио Кисида произведет перестановки в правительстве и руководстве партии. Как ожидается, свои посты покинут четыре министра, включая генерального секретаря правительства Хирокадзу Мацуно, и 11 их заместителей.