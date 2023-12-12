МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Инструкторы США тренировали украинских солдат перед контрнаступлением по американскому образцу. Однако этот подход оказался неудачным, а российская оборона оказалась намного прочнее, чем полагали на Западе, пишет New York Times, ссылаясь на источники на Украине и в Соединенных Штатах. "Так и нужно было сделать". В США назвали виновного в конфликте на Украине

В публикации сообщается, что контрнаступление в 2023 году строилось "вокруг переделывания армии Украины по образцу американской". При этом указывается, что этот подход использовался Вьетнаме, Ираке и Афганистан, причем "по большей части безуспешно".

По словам источников NYT, в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины столкнулись с существенными потерями, а полоса российской обороны оказалась намного прочнее, чем ожидал Запад. В Германии же солдаты Украины тренировались прорываться через менее плотную оборону.

Через три месяца после начала контрнаступления президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". А министра обороны Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

Среди 18 тысяч уничтоженных единиц техники Вооруженных сил Украины числятся немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley.

Только танков ликвидировано 557 единиц, а они, как планировалось, должны были стать главной ударной силой украинских войск. В результате в США заявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять Украине кассетные боеприпасы.