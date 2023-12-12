МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Тысячи европейцев готовятся выйти на улицы Брюсселя, чтобы протестовать против новых мер жесткой экономии в странах Евросоюза, предупреждает агентство Associated Press (АР). ЕК представит предложение по иммобилизации доходов от активов ЦБ России

Как напоминает агентство, министры финансов стран-членов объединения уже несколько месяцев ведут переговоры о реформе правил Евросоюза. При этом отмечается, что так называемый "Пакт стабильности и роста" существенно ограничит возможности государств, которые стремятся направлять средства на меры по выходу из кризиса, и вынудит их начать жестко экономить. Пока этот пакт не принят из-за сложностей в отношениях между Берлином и Парижем, указывает АР.

По заявлениям Европейской конфедерации профсоюзов, если новые правила действительно начнут работать, то "14 стран-членов будут вынуждены сократить в общей сложности 45 миллиардов евро из своих бюджетов только в следующем году". При этом отмечается, что такого масштаба сокращения могут стать для них фатальными.

Вместе с тем в конфедерации предупредили, что введение новых мер "приведет к сокращению числа рабочих мест, снижению заработной платы, сокращению объема государственных услуг и оставит большинство стран-членов ЕС неспособными осуществлять инвестиции, необходимые для достижения социальных и климатических целей".

АР отмечает, что указанная проблема льет воду на мельницы ультраправых партий по всей Европе, и все больше граждан становятся их сторонниками и, соответственно, потенциальными избирателями.