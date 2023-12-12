МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. За последний год в США зафиксировали атаки "киберармии" Китая на порядка два десятка организаций, сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на неназванных чиновников и представителей сферы интернет-безопасности. В Kaspersky назвали кибератаки идеологически мотивированными

Сообщается, что в список пострадавших от хакерских атак входят крупный порт на западном побережье страны, нефте- и газопровод, система водоснабжения на Гавайях. Кроме того, под угрозу атаки попала компания-оператор энергосистемы штата Техас, которая работает независимо от систем остальной части США.

По словам собеседников издания, посредством многочисленных атак Пекин намерен усложнить отправку войск США и оборудования на Тайвань в случае конфликта на острове.

"Это значительное изменение по сравнению с китайской киберактивностью семи-десятилетней давности, которая была сосредоточена в основном на политическом и экономическом шпионаже", — сказал он.

Сообщается, что кибератака также парализовала работу четырех терминалов в портах Австралии.

Ранее издание связало эти новые данные с информацией о кибератаке Volt Typhoon, которая началась в середине 2021 года. Как сообщала Microsoft, ее проводила одноименная китайская организация, спонсируемая государством и обычно занимающаяся шпионажем и сбором информации.