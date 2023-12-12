МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи штрафов за завышение цен на товары в новый регионах страны. Путин отменил для некоторых банков запрет открывать корсчета за рубежом

Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Сообщается, что согласно положениям КоАП РФ, штраф может назначаться физическим лицам непосредственно на месте совершения нарушения. Тем не менее, протокол по нему не составляется, а выносится постановление по делу об административном правонарушении. Его копия вручается под расписку лицу, в отношении которого оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе.

В случае отказа от получения копии постановления она высылается лицу, в отношении которого вынесено постановление, заказным почтовым отправлением в течение трех дней со дня вынесения постановления. В случае же оспаривания наличия события указанного правонарушения и (или) назначенного административного наказания, составляется протокол об административном правонарушении, который приобщается к вынесенному постановлению.

Также уточняется, что, согласно закону, в случае завышения на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей цен (тарифов) на товары и (или) предельных уровней таких цен (тарифов), установленных нормативными правовыми актами данных субъектов России, административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа назначается гражданину, должностному лицу, ИП, юридическому лицу уполномоченным на то должностным лицом непосредственно на месте совершения административного правонарушения. При этом протокол об административном правонарушении не составляется.

Такая мера будет работать до 31 декабря 2025 года.