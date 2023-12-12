МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Очередная поддержка Киева в размере 175 миллионов долларов — преступная схема по выводу денег, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В Госдуме усомнились в отказе США от российского урана

Ранее Соединенные Штаты выделили Украине 175 миллионов долларов, предупредив, что если конгресс не одобрит продолжение, эти денежные средства окажутся последними.

Захарова напомнила, что с начала специальной военной операции, Белый дом направил киевскому режиму около 113 миллиардов долларов.

"Половина из них пошла на военные нужды, остальные — на поддержку правительства и экономики Украины, но это только как официально заявляют в Вашингтоне. На самом деле это, как уже знает весь мир, настоящая преступная схема по выводу денег", — указала Захарова на брифинге.

В заключение дипломат отметила, что данная стратегия не может работать вечно.