2023-12-12T15:39:45+03:00
2023-12-12T15:39:45+03:00
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2023
https://1prime.ru/society/20231212/842540370.html
Захарова назвала очередной пакет помощи Украине преступной схемой
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Очередная поддержка Киева в размере 175 миллионов долларов — преступная схема по выводу денег, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Соединенные... ПРАЙМ, 12.12.2023
общество , новости, россия, сша, мария захарова, помощь украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Очередная поддержка Киева в размере 175 миллионов долларов — преступная схема по выводу денег, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Соединенные Штаты выделили Украине 175 миллионов долларов, предупредив, что если конгресс не одобрит продолжение, эти денежные средства окажутся последними.
Захарова напомнила, что с начала специальной военной операции, Белый дом направил киевскому режиму около 113 миллиардов долларов.
"Половина из них пошла на военные нужды, остальные — на поддержку правительства и экономики Украины, но это только как официально заявляют в Вашингтоне. На самом деле это, как уже знает весь мир, настоящая преступная схема по выводу денег", — указала Захарова на брифинге.
В заключение дипломат отметила, что данная стратегия не может работать вечно.