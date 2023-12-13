МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в Белом доме не смог ответить словами на вопрос журналистов о способности Украины победить в конфликте с Россией без новой помощи со стороны Вашингтона, сообщает агентство Bloomberg. Сенатор Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе "старым хламом"

"На встрече с Байденом в Овальном кабинете я спросила Зеленского, сможет ли он победить (в конфликте — ред.) против России без большей помощи США. Он ответил без слов, слегка пожав плечами", — сообщила журналист издания в социальной сети X.

Байден, в свою очередь, отметил, что не хочет, чтобы Зеленский терял надежду, а также снова призвал конгресс США принять дополнительный запрос на финансирование целей национальной безопасности, включая поддержку Украины, до ухода на новогодние каникулы.

В декабре координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о том, что США высоко оценивают риск поражения Украины в конфликте без дополнительной помощи с американской стороны.

Визит Зеленского в столицу США проходит в том числе после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.

Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса 106 миллиардов долларов, включая помощь Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.

Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.

Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.