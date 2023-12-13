МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда приведет в среду к присяге новое правительство республики во главе с Дональдом Туском. Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Туска

В понедельник сейм выразил вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого и выбрал Туска кандидатом на должность премьера. Во вторник Туск выступил в парламенте с программной речью, представил свое будущее правительство и получил от сейма вотум доверия.

Вице-премьером, министром национальной обороны в новом правительстве станет лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. Вторым вице-премьером и министром информатизации станет Петр Галковский. Министром иностранных дел в правительстве Туска станет Радослав Сикорский, который ранее в разные годы занимал должности главы МИД, а также главы Минобороны. Марчин Кервиньский займет пост министра внутренних дел и администрации. Министром юстиции и генеральным прокурором станет сенатор Адам Боднар.

Экс-министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк займет должность министра — координатора спецслужб. Анджей Доманьский станет министром финансов, активист партии Туска "Гражданская платформа" Борис Будка, который в свое время был министром юстиции, займет должность министра государственных активов. Другой соратник Туска по "Гражданской платформе" Адам Шлапка займет должность министра по вопросам Европейского союза. Бывшая посол Польши в России Катажина Пельчыньская-Наленьч станет министром фондов и региональной политики.

В правительстве будет создано новое министерство — министерство промышленности. Его возглавит Мажена Чарнецкая.

Польская оппозиция под руководством Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".