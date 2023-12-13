МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Генассамблея ООН отказалась включать в проект гуманитарной резолюции, требующей прекращения огня в секторе Газа, поправку США с осуждением террористических атак ХАМАС, передает корреспондент РИА Новости. Блинкен объяснил, почему США против прекращения огня в секторе Газа

Поправка не набрала необходимые две трети голосов.

Генассамблея во вторник рассматривает проект резолюции Египта и Мавритании, касающийся ситуации с палестинским мирным населением в секторе Газа. Авторы неоднократно подчеркивали, что документ является чисто гуманитарным, и не желали его политизации.

Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "требует немедленного гуманитарного прекращения огня", а также "немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, обеспечения гуманитарного доступа". В тексте содержится требование ко всем сторонам соблюдать их обязательства по международному гуманитарному праву, в частности в вопросе защиты гражданских лиц.

США предложили поправку к тексту, согласно которой ГА ООН "однозначно отвергает и осуждает чудовищные террористические нападения, совершенные ХАМАС с 7 октября 2023 года, и захват заложников". Поправка США не содержала какого-либо осуждения действий Израиля.

В пятницу США заблокировали в СБ ООН резолюцию, требующую немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. Тринадцать членов Совбеза были за принятие документа. Лондон воздержался при голосовании.