МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Визит Владимира Зеленского в конгресс США во вторник не привел ни к каким изменениям в споре между республиканцами и демократами о принятии запроса американского президента Джо Байдена на цели нацбезопасности, включая помощь Украине, сообщает интернет-издание Punchbowl со ссылкой на собеседников в Капитолии. Зеленского поставил в тупик вопрос в Белом доме, сообщает Bloomberg

"Визит Зеленского ничего не изменил. Республиканские сенаторы заявили,… что продолжат выступать против миллиардов долларов на новую военную помощь для его страны, пока не будет достигнуто двухпартийное соглашение по безопасности на границе", — говорится в публикации.

Также отмечается, что в ходе прошедших встреч сенаторы-республиканцы дали понять, что "они даже всерьез не заинтересованы слушать Зеленского", поскольку им важнее увидеть вовлеченность Байдена в решение миграционного кризиса, и пока глава Белого дома не проявит желание двигаться им навстречу, прогресса по помощи Украине не будет.

Визит Зеленского в столицу США проходит в том числе после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.

Ранее Байден запросил у конгресса 106 миллиардов долларов, включая помощь Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.

Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.

Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.