МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Если в России и США президентами вновь станут Владимир Путин и Дональд Трамп соответственно, в мире воцарится спокойствие, но если американцы выберут Байдена, все будет иначе. Таким образом, в 2024 году человечество будет выбирать между войной и миром, прогнозирует в статье для турецкого издания dikGAZETE обозреватель Эрхан Алтыпармак. Байден предупредил спонсоров, что Трамп будет мстить

По его мнению, в случае избрания Трампа заметно уменьшится число конфликтов на Ближнем Востоке, ведь "без вмешательства Америки стабильность в регионе неизбежна". Алтыпармак даже предположил, что могут начаться переговоры, которые остановят конфликт в Сирии.

При этом президентские выборы в России автор статьи называет "другой частью уравнения" и считает, что действующий лидер страны "скорее всего, одержит победу". В случае избрания в США "Байдена или другого аналогичного политика", как считает обозреватель, Путин продолжит политику, нацеленную на защиту России, что "может подразумевать продолжение кризисов".

"Однако приход к власти одновременно и Путина, и Трампа, вероятно, вскоре принесет миру стабильность. Президент России уже неоднократно говорил, что готов договариваться с западными странами, при этом угрозы и провокации в отношении Москвы должны прекратиться", — пишет Алтыпармак.

Трамп, по его мнению, продолжит прежнюю политику на мировой арене. Таким образом, Российская Федерация, выступающая за многополярный мир, и Соединенные Штаты, возглавляемые Трампом, "совершенно очевидно, могут достичь взаимопонимания".

"Результаты выборов в России и США критически важны. Именно от них зависит, что будет дальше: нынешние конфликты продолжатся, а угроза ядерной войны сохранится, или же будет достигнут мир, и человечество вздохнет с облегчением. Одним словом, земной шар в 2024 году ждет либо война, либо мир", — заключает обозреватель.