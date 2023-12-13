МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Министерство обороны США одержимо иностранными войнами, из-за чего Соединенные Штаты были втянуты в украинский конфликт, заявила в ходе онлайн-выступления в соцсети Х конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Пентагон заявил, что ИИ в ближайшем будущем не выйдет из-под контроля

По ее словам, "наше министерство обороны одержимо иностранными войнами, они не могут ими насытиться", и именно по этой причине Соединенные Штаты "находятся в войне на Украине". При этом конгрессвумен отметила, что сдерживание войн — одна из двух главных миссий Пентагона наряду с защитой интересов нацбезопасности страны.

Вместе с тем Грин заявила, что "разжигатели войны в Вашингтоне не хотят стремиться к миру с Россией".

Президент России Владимир Путин назвал целью специальной военной операции на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года, "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". При этом глава государства подчеркнул, что СВО — вынужденная мера, и Россия пошла на этот шаг, потому что ей "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

По заявлению Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а блок тем временем неуклонно расширяется и приближается к российским границам.