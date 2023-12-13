МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. В ходе визита в США президент Украины Владимир Зеленский сделал лживое заявление, что в течение 2023 года "Россия не заняла ни одного поселка". Об этом сообщает РИА Новости. Зеленский выступит перед сенаторами США

Так, в беседе с Fox News он заявил: "Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит, — это то, что Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года".

Между тем еще в мае Минобороны России сообщило о полном освобождении города Артемовск (украинское название — Бахмут) в ДНР, в августе — о продвижении российских войск на Купянском направлении, а в конце ноября — об освобождении поселка Артемовское (Хромово) в ДНР.

Как писала в конце сентября газета The New York Times, что за девять месяцев боев на Украине из рук в руки перешло менее 1300 квадратных километров территории, тогда как российские войска заняли на 489 квадратных километров территории больше, чем ВСУ.