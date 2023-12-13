МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. В Госдуме предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию, законопроект внесут в палату 13 декабря, сообщает издание "Известия". Собянин повысил минимальный размер пенсии в Москве

В пояснительной записке напомнили, что на данный момент пенсионный возраст составляет, за некоторыми исключениями, 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. При этом, в соответствии с российским законодательством, лица со стажем 42 года для мужчин и 37 лет для женщин имеют право на получение страховой пенсии по старости за два года до достижения пенсионного возраста.

Кроме того, в документе отмечается, что в текущих условиях норма досрочного выхода на пенсию является декларативной, так как большинство выпускников средних школ продолжает обучение в ВУЗах или СУЗах и заканчивает их в 23-24 года.

В материале подчеркивается, что предполагаемый размер пенсии не стимулирует граждан работать в сфере "белой" заработной платы и делать соответствующие отчисления во внебюджетные фонды.

"Такой уровень "серых" доходов сохраняется длительное время. Совершенно очевидно, что контрольными мерами вывести доходы граждан в "белую" зону не удастся", — подчеркивается в документе.

Авторы законопроекта предлагают установить продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию 37 лет для мужчин и 32 года для женщин с сохранением условия того, что досрочный выход на пенсию может быть не ранее 60 лет у мужчин и 55 у женщин.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении минимального размера пенсии до 24 500 рублей в месяц. Кроме того, вышеупомянутое постановление предполагает проведение индексации социальных выплат москвичам. Отмечалось, что также увеличится размер выплат для многодетных семей, детей и родителей погибших военнослужащих, студенческим семьям, сиротам, детям без попечения родителей.