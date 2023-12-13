МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Западные страны больше не могут принимать беженцев, им не хватает места и средств, а беженцы требуют социальных выплат, сообщает обозреватель РИА Новости. В Европе определили, когда и где Зеленского вынудят начать переговоры

Отмечается, что все больше западных стран жалуются на нехватку мест для беженцев. Например, в Норвегии рассказали о сокращении пособий и ограничения количества гостиниц для мигрантов, в Великобритании десятки тысяч беженцев с Украины, которые чаще других мигрантов лишаются жилья.

Как сообщает автор статьи, Германия наиболее лояльна к беженцам по сравнению с другими странами, но такая тенденция вряд ли продлиться на фоне бюджетного кризиса в стране. Немецкие депутаты заявляют о необходимости отправки украинцев к себе на родину.

Тем не менее, как отмечает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов, Европе может быть выгодна ситуация с беженцами, в которой она оказалась.

"Там (в Европе — ред.) ищут способы облегчить себе обязательства перед Киевом. О прекращении помощи говорят для того, чтобы приезжие активнее искали работу. Украинцы — низкооплачиваемая рабочая сила и достаточно квалифицированная. Но чтобы их интегрировать, нужна политическая воля. Далеко не факт, что население это поддержит, особенно в Германии", — поддчеркивает Денисов.

Обозреватель заключает, что в случае усугубление миграционного кризиса в Европе правые партии, не поддерживающие антироссийскую риторику, могут получить дополнительную поддержку, что может повлиять на политическую карту в европейском регионе.