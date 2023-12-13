МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах призывать мужчин старше 45 лет, сообщает агентство Bloomberg. Зеленский открыто солгал в интервью Fox News о ходе военных действий

Зеленский 12 декабря посетил с визитом Вашингтон и побеседовал с президентом США Джо Байденом.

"Зеленский, которому год назад аплодировали стоя во время его первого визита на Капитолийский холм, во вторник столкнулся с более прохладным приемом на закрытых встречах с законодателями. В декабре прошлого года он заявил на ликующем совместном заседании конгресса, что "Украина жива и здорова"", — сказано в публикации.

Как отмечает издание, в этом году украинский лидер сообщил, что Киев призовет в армию мужчин старше 45 лет и, возможно, будет вынужден прибегнуть к партизанской войне. Агентство добавляет, что такие меры связаны с уменьшением поддержки Украины на Западе.

Ранее журнал Time со ссылкой на помощника украинского лидера сообщал, что ряды Вооруженных сил Украины настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

Газета New York Times также отмечала, что Украина стремится привлечь больше женщин в ряды армии, что подтверждает значительные потери в ВСУ.