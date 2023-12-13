2023-12-13T17:18:09+03:00
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2023-12-13T17:18:09+03:00
2023
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Британский премьер попал в нелепую ситуацию перед собственным домом
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Британский премьер-министр Риши Сунак не смог войти в собственную резиденцию на Даунинг-стрит коллеги из Нидерландов Марка Рютте, сообщил The Telegraph. Видео опубликовано на... ПРАЙМ, 13.12.2023
общество , новости, британия, риши сунак
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Британский премьер-министр Риши Сунак не смог войти в собственную резиденцию на Даунинг-стрит коллеги из Нидерландов Марка Рютте, сообщил The Telegraph.
Видео опубликовано на сайте издания.
Сообщается, что Сунак и Рютте пожали друг другу руки на крыльце резиденции и хотели войти внутрь, но выяснилось, дверь заперта. Несколько секунд лидеры двух стран искали способ зайти в резиденцию, пока охрана не открыла им дверь.
В канцелярии объяснили, что входную дверь в резиденцию запирают изнутри в целях безопасности, о чем забыл Сунак.