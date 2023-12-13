МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Британский премьер-министр Риши Сунак не смог войти в собственную резиденцию на Даунинг-стрит коллеги из Нидерландов Марка Рютте, сообщил The Telegraph. Риши Сунак стал новым премьером Британии

Видео опубликовано на сайте издания.

Сообщается, что Сунак и Рютте пожали друг другу руки на крыльце резиденции и хотели войти внутрь, но выяснилось, дверь заперта. Несколько секунд лидеры двух стран искали способ зайти в резиденцию, пока охрана не открыла им дверь.

В канцелярии объяснили, что входную дверь в резиденцию запирают изнутри в целях безопасности, о чем забыл Сунак.