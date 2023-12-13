ВЕНА, 13 дек — ПРАЙМ. Использование F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии Москва будет считать участием этих стран в конфликте на Украине, сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Украина не знает, где взять деньги на конфликт, пишет СМИ

"Уже слышны комментарии, что в условиях значительного разрушения аэродромной структуры Украины, передаваемые ВСУ тактические истребители F-16 могут осуществлять самолето-вылеты с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии. Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран-членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры", — отметил Гаврилов на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Глава делегации указал, что "США и их сателлиты продолжают генерировать угрозы безопасности на наших западных рубежах".

В настоящее время Киеву из числа западных стран согласились передать F-16 Нидерланды и Дания.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.