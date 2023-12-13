МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. В Государственную Думу был внесен законопроект, предусматривающий исключение частных клиник из списка медицинских организаций, обладающих правом проводить искусственное прерывание беременности, следует из документа, опубликованного в базе данных Госдумы. Госдума одобрила новый законопроект о материнском капитале

По данным законопроекта, изменения планируется внести в часть 1 статьи 56 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", дополнив ее абзацем следующего содержания: "Искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что подобное решение поспособствует улучшению демографической обстановки в России, а также снизит число осложнений, возникающих в процессе и после проведения искусственного прерывания беременности.