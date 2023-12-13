2023-12-13T17:30:52+03:00
2023-12-13T17:30:52+03:00
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https://1prime.ru/society/20231213/842555265.html
В ГД внесен проект о выводе абортов из услуг частных клиник
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В Государственную Думу был внесен законопроект, предусматривающий исключение частных клиник из списка медицинских организаций, обладающих правом проводить искусственное прерывание... ПРАЙМ, 13.12.2023
общество , новости, россия, госдума, законопроект
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. В Государственную Думу был внесен законопроект, предусматривающий исключение частных клиник из списка медицинских организаций, обладающих правом проводить искусственное прерывание беременности, следует из документа, опубликованного в базе данных Госдумы.
По данным законопроекта, изменения планируется внести в часть 1 статьи 56 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", дополнив ее абзацем следующего содержания: "Искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения".
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что подобное решение поспособствует улучшению демографической обстановки в России, а также снизит число осложнений, возникающих в процессе и после проведения искусственного прерывания беременности.