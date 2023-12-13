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Песков заявил, что Россия заинтересована в отношениях с Аргентиной
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Россия заинтересована в развитии отношение с Аргентиной и будет приветствовать их выстраивание с новым руководством страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... ПРАЙМ, 13.12.2023
общество , новости, россия, аргентина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Россия заинтересована в развитии отношение с Аргентиной и будет приветствовать их выстраивание с новым руководством страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается выстраивания отношений с Аргентиной, то мы также в этом заинтересованы. Мы надеемся, что Аргентина будет на уровне, который она посчитает целесообразным, продолжать участие в БРИКС. Мы будем это приветствовать. И, конечно, будем приветствовать выстраивание с новым руководством добрых отношений", — сказал он в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее аргентинская сторона пригласила Россию на церемонию инаугурации избранного лидера Аргентины Хавьера Милея