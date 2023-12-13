МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Россия заинтересована в развитии отношение с Аргентиной и будет приветствовать их выстраивание с новым руководством страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков оценил, как Россия справилась с санкционным давлением

"Что касается выстраивания отношений с Аргентиной, то мы также в этом заинтересованы. Мы надеемся, что Аргентина будет на уровне, который она посчитает целесообразным, продолжать участие в БРИКС. Мы будем это приветствовать. И, конечно, будем приветствовать выстраивание с новым руководством добрых отношений", — сказал он в интервью в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее аргентинская сторона пригласила Россию на церемонию инаугурации избранного лидера Аргентины Хавьера Милея