МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. В Москве с вечера четверга до утра пятницы ожидается наиболее интенсивный снегопад, который может повторить суточный рекорд осадков 57-летней давности, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В мэрии Москвы раскрыли цели по экономике на пять лет

"За прошедшие сутки в Москве выпало 2-4 миллиметра осадков, благодаря чему высота снежного покрова варьируется от 31 до 40 сантиметров, что в 2-2,5 раза больше положенной климатической нормы. В четверг сохранятся январские морозы, под утро было минус 11,6, в течение дня не выше минус 7 — минус 10 градусов", — сообщил он.

Тишковец отметил, что в четверг на синоптическую ситуацию окажет влияние теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном "Ваня", центр которого сместится с восточных Карпат к берегам южного Буга. Будет преобладать облачная погода, пройдет слабый снег с интенсивностью не более 1-2 миллиметров. Ветер ожидается юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба. При этом вечером погода заметно ухудшится — начнутся обложные снегопады с видимостью до одного километра и менее, с наступлением ночи в зарядах снега дальность видимости кратковременно будет ухудшаться до 200-700 метров, что неминуемо спровоцирует сбои в авиационном и наземном сообщении, и станет причиной всплеска ДТП, добавил он.

Синоптик предупредил, что наиболее интенсивно снегопад будет идти с девяти вечера 14 декабря до девяти утра 15 декабря. По его словам, объем осадков может повторить рекорд 57-летней давности.

Как отметил Тишковец, гарантирован рекорд по сугробам, они увеличатся на 9-14 сантиметров — с 31-40 сантиметров до 40-45 сантиметров на ВДНХ и до 50-55 сантиметров на метеостанции МГУ. Будет побит рекорд сугробов 1919 года, когда было 32 сантиметра.

Он посоветовал отказаться от личного транспорта и воспользоваться метро.