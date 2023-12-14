МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. По данным анализа чартов стримингового сервиса Apple Music, популярность российских музыкантов в постсоветских странах выросла, пишет РБК. Суд оштрафовал Apple за повторный отказ локализовать данные россиян

По данным издания, девять позиций в топ-10 самых популярных песен заняты российскими музыкантами в Белоруссии, Молдавии, Армении, Таджикистане и России, соответственно. В Литве в этом году в топ-10 самых популярных композиций вернулись двое российских музыкантов, в прошлом году в рейтинг в этой республике не попал ни один российский исполнитель. На Украине это количество выросло с одной до трех в этом году, в Казахстане увеличилось до пяти.

В рейтинги практически всех стран вошли такие российские музыканты, как хип-хоп-дуэт АИГЕЛ (композиция "Пыяла" на татарском языке, использованная в качестве саундтрека к сериалу "Слово пацана"), поп-рок-группа "Моя Мишель" и исполнительница Anna Asti, отметили в издании.

Кроме того, ранее композиция "Мой мармеладный" исполнительницы Кати Лель стала трендом среди иностранных пользователей в TikTok, а также заняла третье место в глобальном чарте Spotify Viral 50, заключили в издании.