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2023
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Российские музыканты вернулись в хит-парады Apple Music
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По данным анализа чартов стримингового сервиса Apple Music, популярность российских музыкантов в постсоветских странах выросла, пишет РБК. По данным издания, девять позиций в... ПРАЙМ, 14.12.2023
общество , новости, россия, apple music, музыка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. По данным анализа чартов стримингового сервиса Apple Music, популярность российских музыкантов в постсоветских странах выросла, пишет РБК.
По данным издания, девять позиций в топ-10 самых популярных песен заняты российскими музыкантами в Белоруссии, Молдавии, Армении, Таджикистане и России, соответственно. В Литве в этом году в топ-10 самых популярных композиций вернулись двое российских музыкантов, в прошлом году в рейтинг в этой республике не попал ни один российский исполнитель. На Украине это количество выросло с одной до трех в этом году, в Казахстане увеличилось до пяти.
В рейтинги практически всех стран вошли такие российские музыканты, как хип-хоп-дуэт АИГЕЛ (композиция "Пыяла" на татарском языке, использованная в качестве саундтрека к сериалу "Слово пацана"), поп-рок-группа "Моя Мишель" и исполнительница Anna Asti, отметили в издании.
Кроме того, ранее композиция "Мой мармеладный" исполнительницы Кати Лель стала трендом среди иностранных пользователей в TikTok, а также заняла третье место в глобальном чарте Spotify Viral 50, заключили в издании.