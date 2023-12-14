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2023
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Запад не оставляет попыток разобщить страны СНГ, заявил Нарышкин
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Запад продолжает предпринимать попытки вмешаться в дела СНГ, чтобы разобщить страны и не позволить сформироваться альтернативному центру силы, способному бросить вызов слабеющей... ПРАЙМ, 14.12.2023
общество , экономика, новости, запад, снг, сергей нарышкин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИНСК, 14 дек — ПРАЙМ. Запад продолжает предпринимать попытки вмешаться в дела СНГ, чтобы разобщить страны и не позволить сформироваться альтернативному центру силы, способному бросить вызов слабеющей западной гегемонии, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Несмотря на ощутимые провалы своей деструктивной линии на постсоветском пространстве, Запад не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела стран СНГ с тем, чтобы разобщить их", — сказал он в ходе встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
Нарышкин пояснил, что Запад пытается лишить страны СНГ "политической воли и экономического потенциала, не допустить формирования в Евразии альтернативного центра силы, способного бросить вызов слабеющей западной гегемонии".
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