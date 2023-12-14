МИНСК, 14 дек — ПРАЙМ. Запад продолжает предпринимать попытки вмешаться в дела СНГ, чтобы разобщить страны и не позволить сформироваться альтернативному центру силы, способному бросить вызов слабеющей западной гегемонии, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Посол раскрыл, на что идет Запад ради уничтожения России

"Несмотря на ощутимые провалы своей деструктивной линии на постсоветском пространстве, Запад не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела стран СНГ с тем, чтобы разобщить их", — сказал он в ходе встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

Нарышкин пояснил, что Запад пытается лишить страны СНГ "политической воли и экономического потенциала, не допустить формирования в Евразии альтернативного центра силы, способного бросить вызов слабеющей западной гегемонии".

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