МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Финансово-экономический и технологический суверенитет является будущим каждого государства, заявил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии. Путин оценил национально-освободительный характер битвы РФ за суверенитет

Первая Большая пресс-конференция президента состоялась в 2001 году. Из четырехсот присутствовавших журналистов только 22 участника смогли задать свои вопросы.

В 2020 году прямую линию и большую пресс-конференцию впервые объединили.

Последняя прямая линия состоялась в июне 2021-го. Тогда в ходе трансляции президент ответил на 68 вопросов в течение чуть менее четырех часов.

"Я говорил об этом уже много раз, но не грех повториться. Для такой страны, как Россия, существование, просто существование нашей страны без суверенитета невозможно. Ее просто не будет. Во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует и в котором существовала тысячу лет", — сказал Путин.

По словам российского лидера, главной целью России является укрепление суверенитета страны, в том числе обеспечение прав свобод граждан страны, развитие политической системы, парламентаризма, безопасности и суверенитета в сфере экономики, технологического суверенитета.

Президент отметил, что устойчивость финансово-экономической системы страны также является приоритетом. Европейские партнеры были удивлены тем, что Россия смогла накопить такой запас экономической прочности, заключил Путин.

Суверенитет государства заключается в исключительной юрисдикции, осуществляемой им на своей территории в отношении своих граждан. Согласно международному праву сами государства и их правительства устанавливают нормы, которым они согласны подчиняться.