Путин: Россия готова выстраивать отношения с США, это важно и нужно
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Москва готова выстраивать отношения с Вашингтоном, это важно и нужно, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года.
"Что касается Соединенных Штатов, мы и с ними готовы выстраивать отношения", — сказал он.
Он отметил, что США являются важной и нужной страной мира, но их "абсолютно имперская политика мешает им самим".
"Даже не нам. Почему? Потому что в общественном сознании они должны вести себя как империя", — пояснил Путин.
По его словам, если американские власти "в чем-то где-то договариваются или в чем-то кому-то уступают, это уже воспринимается электоратом как какой-то провал или пробел, поэтому элиты вынуждены себя так отчасти и вести".
Президент добавил, что фундаментальных условий для выстраивания отношений с США пока нет.
"Пока в таких условиях нет, но мы к этому готовы", — сказал он.
Большая ежегодная пресс-конференция Путина в этом году совмещена с прямой линией.
https://1prime.ru/society/20231214/842563148.html