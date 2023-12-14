МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Москва готова выстраивать отношения с Вашингтоном, это важно и нужно, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года. Путин рассказал, от кого зависит нормализация отношений с ЕС

"Что касается Соединенных Штатов, мы и с ними готовы выстраивать отношения", — сказал он.

Он отметил, что США являются важной и нужной страной мира, но их "абсолютно имперская политика мешает им самим".

"Даже не нам. Почему? Потому что в общественном сознании они должны вести себя как империя", — пояснил Путин.

По его словам, если американские власти "в чем-то где-то договариваются или в чем-то кому-то уступают, это уже воспринимается электоратом как какой-то провал или пробел, поэтому элиты вынуждены себя так отчасти и вести".

Президент добавил, что фундаментальных условий для выстраивания отношений с США пока нет.

"Пока в таких условиях нет, но мы к этому готовы", — сказал он.

Большая ежегодная пресс-конференция Путина в этом году совмещена с прямой линией.