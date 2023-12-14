МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Государственный переворот на Украине осуществлялся с целью разжечь конфликт, за этим стояли "дружки" из Соединенных Штатов, заявил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии. Путин ответил на вопрос о мире с Украиной

"Значит, в 2014 году приехали три министра иностранных дел, вот из Европы: польский, немецкий, французский. Подписались как гаранты договоренностей между властью, президентом Януковичем, и оппозицией, договорились, что все будут решать мирным путем. Через два дня совершили госпереворот. Зачем? Пошли бы на выборы и выигрывали. Нет. Чтобы точку поставить, чтобы конфликт создать — вот зачем. Это кто сделал? Американские наши дружки. А европейцы, которые подписались как гаранты договоренностей между властью и оппозицией, сделали вид, что вообще ничего не знают. И сейчас спросите в Европе — кто-нибудь помнит об этом? Нет. Но мы не забыли и не забудем", — отметил президент.

Российский лидер также добавил, что российская сторона помнит обстоятельства начала госпереворота в Киеве. "В 2014 году приехали три министра иностранных дел, вот из Европы: польский, немецкий, французский. Подписались как гаранты договоренностей между властью, президентом Януковичем и оппозицией, договорились, что все будут решать мирным путем. Через два дня совершили госпереворот. Зачем? Пошли бы на выборы и выигрывали. Нет, чтобы точку поставить, чтобы конфликт создать — вот зачем. Это кто сделал? Американские наши дружки", — отметил Путин.

Путин напомнил, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также поспособствовали госперевороту.