МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассказал, подводя итоги года, что с удовольствием ест яичницу и в свое время мог позавтракать десятком яиц. Турецкие производители заявили о готовности обеспечить Россию яйцами

"Я сам с удовольствием яичницу ем. В свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть", — заявил он.

Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ в этом году совмещена с прямой линией.