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2023
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Путин рассказал, что с удовольствием ест яичницу на завтрак
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Президент РФ Владимир Путин рассказал, подводя итоги года, что с удовольствием ест яичницу и в свое время мог позавтракать десятком яиц. "Я сам с удовольствием яичницу ем. В свое... ПРАЙМ, 14.12.2023
общество , потребрынок, бизнес, новости, россия, владимир путин, цены на яйца
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассказал, подводя итоги года, что с удовольствием ест яичницу и в свое время мог позавтракать десятком яиц.
"Я сам с удовольствием яичницу ем. В свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть", — заявил он.
Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ в этом году совмещена с прямой линией.