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https://1prime.ru/society/20231214/842565829.html
Путин призвал всегда работать над собой
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Работать над собой нужно всегда, заявил президент России Владимир Путин. Такое мнение глава государства подкрепил историей о шахматах. "Я с одним молодым человеком, я у него... ПРАЙМ, 14.12.2023
общество , новости, россия, владимир путин, работа над собой, шахматы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Работать над собой нужно всегда, заявил президент России Владимир Путин.
Такое мнение глава государства подкрепил историей о шахматах.
"Я с одним молодым человеком, я у него спросил: сыграем в шахматы? Он говорит: давай. Я спрашиваю: как думаешь, я выиграю? Он на меня посмотрел так, снизу-вверх, и говорит: вряд ли", — рассказал Путин.
Глава государства призвал постоянно работать над собой, добавив, что сам постарается так сделать.