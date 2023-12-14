МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Работать над собой нужно всегда, заявил президент России Владимир Путин. Путин рассказал, что с удовольствием ест яичницу на завтрак

Такое мнение глава государства подкрепил историей о шахматах.

"Я с одним молодым человеком, я у него спросил: сыграем в шахматы? Он говорит: давай. Я спрашиваю: как думаешь, я выиграю? Он на меня посмотрел так, снизу-вверх, и говорит: вряд ли", — рассказал Путин.

Глава государства призвал постоянно работать над собой, добавив, что сам постарается так сделать.