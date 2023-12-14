МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Новогодние праздники следует провести с семьей и близкими, нужно найти общее дело. такой совет дал россиянам президент Владимир Путин в ходе прямой линии. Путин оценил рост реальных зарплат в России

Ранее правительство России установила новогодние выходные с 30 декабря по 8 января.

"Новый год… Мне кажется, что нужно больше уделить внимания близким, семье. Позаниматься вместе, найти общее дело: выставки, театры, спорт обязательно, активный образ жизни вести", — сказал президент.

2024 год, согласно восточному календарю, пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона. Дракон является единственным мифическим существом в китайском гороскопе. Считается, что он символизирует благополучие, удачу и благородство.