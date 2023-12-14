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2023
https://1prime.ru/society/20231214/842566183.html
Путин дал совет, как провести новогодние праздники
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Новогодние праздники следует провести с семьей и близкими, нужно найти общее дело. такой совет дал россиянам президент Владимир Путин в ходе прямой линии. Ранее правительство... ПРАЙМ, 14.12.2023
общество , новости, владимир путин, россия, новый год
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Новогодние праздники следует провести с семьей и близкими, нужно найти общее дело. такой совет дал россиянам президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
Ранее правительство России установила новогодние выходные с 30 декабря по 8 января.
"Новый год… Мне кажется, что нужно больше уделить внимания близким, семье. Позаниматься вместе, найти общее дело: выставки, театры, спорт обязательно, активный образ жизни вести", — сказал президент.
2024 год, согласно восточному календарю, пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона. Дракон является единственным мифическим существом в китайском гороскопе. Считается, что он символизирует благополучие, удачу и благородство.