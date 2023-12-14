МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Вашингтон в попытках удержать "пальму первенства" ценой войн и диктатуры, рискует стать в мире изгоем, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова президента России Владимира Путина про внешнюю политику Вашингтона.

Борис Грызлов

Посол раскрыл, на что идет Запад ради уничтожения России

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что США — важная и нужная страна мира, но "имперская, абсолютно имперская политика мешает им самим", потому что в общественном сознании они должны вести себя как империя.

По мнению Слуцкого, Россия — не из тех стран, которая будет "стрелять себе в ногу" ради призрачной дружбы с Западом.

"Мир гораздо шире границ "золотого миллиарда". А США в своих попытках удержать "пальму первенства" ценой войн и диктатуры сами рискуют превратиться в изгоя и оказаться в изоляции. Готов подписаться под словами Владимира Владимировича, очень многие граждане, в том числе западных стран, поддерживают действия нашей страны, считая их правильными", — заявил он РИА Новости.