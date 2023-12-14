МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Вашингтон в попытках удержать "пальму первенства" ценой войн и диктатуры, рискует стать в мире изгоем, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова президента России Владимира Путина про внешнюю политику Вашингтона. Посол раскрыл, на что идет Запад ради уничтожения России

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что США — важная и нужная страна мира, но "имперская, абсолютно имперская политика мешает им самим", потому что в общественном сознании они должны вести себя как империя.

По мнению Слуцкого, Россия — не из тех стран, которая будет "стрелять себе в ногу" ради призрачной дружбы с Западом.

"Мир гораздо шире границ "золотого миллиарда". А США в своих попытках удержать "пальму первенства" ценой войн и диктатуры сами рискуют превратиться в изгоя и оказаться в изоляции. Готов подписаться под словами Владимира Владимировича, очень многие граждане, в том числе западных стран, поддерживают действия нашей страны, считая их правильными", — заявил он РИА Новости.