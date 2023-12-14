2023-12-14T14:47:21+03:00
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США рискуют превратиться в изгоя из-за своей политики, заявили в Госдуме
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Вашингтон в попытках удержать "пальму первенства" ценой войн и диктатуры, рискует стать в мире изгоем, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий,... ПРАЙМ, 14.12.2023
общество , новости, россия, госдума, политика сша, леонид слуцкий
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Вашингтон в попытках удержать "пальму первенства" ценой войн и диктатуры, рискует стать в мире изгоем, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова президента России Владимира Путина про внешнюю политику Вашингтона.
В ходе прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что США — важная и нужная страна мира, но "имперская, абсолютно имперская политика мешает им самим", потому что в общественном сознании они должны вести себя как империя.
По мнению Слуцкого, Россия — не из тех стран, которая будет "стрелять себе в ногу" ради призрачной дружбы с Западом.
"Мир гораздо шире границ "золотого миллиарда". А США в своих попытках удержать "пальму первенства" ценой войн и диктатуры сами рискуют превратиться в изгоя и оказаться в изоляции. Готов подписаться под словами Владимира Владимировича, очень многие граждане, в том числе западных стран, поддерживают действия нашей страны, считая их правильными", — заявил он РИА Новости.