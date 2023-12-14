2023-12-14T15:11:00+03:00
2023-12-14T15:16:27+03:00
2023-12-14T15:11:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231214/842567979.html
Путин назвал причины проявления русофобии в мире
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Русофобия представляет собой один из векторов борьбы с Россией в мире, поэтому необходимо на корню пресекать попытки раскачать общество изнутри, заявил президент России Владимир... ПРАЙМ, 14.12.2023
общество , новости, россия, русофобия, путин
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/07/842560743.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/07/842560743.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/07/842560742.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/07/842560742.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/07/842560730.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/07/842560730.jpg
https://1prime.ru/society/20231128/842397276.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Русофобия представляет собой один из векторов борьбы с Россией в мире, поэтому необходимо на корню пресекать попытки раскачать общество изнутри, заявил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии.
"Мы у себя должны делать все, чтобы ничего подобного у нас не возникало и пресекать должны на корню любые попытки раскачать общество изнутри. Мы так и будем делать", — отметил российский лидер.
Президент также отметил, что в мире в связи с политикой, проводимой определенной группой элит, наблюдается рост исламофобии и учащаются случаи проявления национализма. "Тенденция к росту (исламофобии — ред.) есть. Знаете, с чем это связано, на мой взгляд? С тем, что люди сталкиваются с какой-то несправедливостью. Смотрите, что в Газе происходит. Во всем исламском мире определенная реакция и рост… количества думающих радикально людей. Этот рост очевиден, количество этих людей возрастает", — отметил президент.
Путин заключил, что во многом проблема исламофобии восходит к отсутствию справедливого решения палестинской проблемы.