МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Русофобия представляет собой один из векторов борьбы с Россией в мире, поэтому необходимо на корню пресекать попытки раскачать общество изнутри, заявил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии. Путин оценил национально-освободительный характер битвы РФ за суверенитет

"Мы у себя должны делать все, чтобы ничего подобного у нас не возникало и пресекать должны на корню любые попытки раскачать общество изнутри. Мы так и будем делать", — отметил российский лидер.

Президент также отметил, что в мире в связи с политикой, проводимой определенной группой элит, наблюдается рост исламофобии и учащаются случаи проявления национализма. "Тенденция к росту (исламофобии — ред.) есть. Знаете, с чем это связано, на мой взгляд? С тем, что люди сталкиваются с какой-то несправедливостью. Смотрите, что в Газе происходит. Во всем исламском мире определенная реакция и рост… количества думающих радикально людей. Этот рост очевиден, количество этих людей возрастает", — отметил президент.

Путин заключил, что во многом проблема исламофобии восходит к отсутствию справедливого решения палестинской проблемы.