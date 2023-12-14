МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. По итогам специальной военной операции на Украине "победа будет за нами", заявил президент России Владимир Путин. Путин ответил на вопрос о необходимости СВО

"О характере тех, кто на Донбассе, в том числе в Луганской Народной Республике проживает, уже говорить не надо. Столько лет боролись, не сдавались и побеждают, и, уверен, победа будет за нами общая", — отметил российский лидер в рамках прямой линии.

Президент также выразил благодарность всем, кто проживает на Донбассе и пожелал всяческих успехов.

Впервые прямую линию провели в 2001 году и затем повторяли ежегодно, кроме 2004-го и 2012-го. Формат стал традиционным, хотя и не является закрепленной обязанностью главы государства.

Первая Большая пресс-конференция президента состоялась в 2001 году. Из четырехсот присутствовавших журналистов только 22 участника смогли задать свои вопросы.

В 2020 году прямую линию и большую пресс-конференцию впервые объединили.

Последняя прямая линия состоялась в июне 2021-го. Тогда в ходе трансляции президент ответил на 68 вопросов в течение чуть менее четырех часов.