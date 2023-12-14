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Победа будет за нами, заявил Путин
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По итогам специальной военной операции на Украине "победа будет за нами", заявил президент России Владимир Путин. "О характере тех, кто на Донбассе, в том числе в Луганской... ПРАЙМ, 14.12.2023
общество , новости, россия, сво, победа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. По итогам специальной военной операции на Украине "победа будет за нами", заявил президент России Владимир Путин.
"О характере тех, кто на Донбассе, в том числе в Луганской Народной Республике проживает, уже говорить не надо. Столько лет боролись, не сдавались и побеждают, и, уверен, победа будет за нами общая", — отметил российский лидер в рамках прямой линии.
Президент также выразил благодарность всем, кто проживает на Донбассе и пожелал всяческих успехов.
Впервые прямую линию провели в 2001 году и затем повторяли ежегодно, кроме 2004-го и 2012-го. Формат стал традиционным, хотя и не является закрепленной обязанностью главы государства.
Первая Большая пресс-конференция президента состоялась в 2001 году. Из четырехсот присутствовавших журналистов только 22 участника смогли задать свои вопросы.
В 2020 году прямую линию и большую пресс-конференцию впервые объединили.
Последняя прямая линия состоялась в июне 2021-го. Тогда в ходе трансляции президент ответил на 68 вопросов в течение чуть менее четырех часов.