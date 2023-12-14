МИНСК, 14 дек — ПРАЙМ. Утрачивая гегемонию, коллективный Запад мечется в ярости, как раненый зверь, наносит удары во все стороны и это очень опасно, так как он может утянуть в воронку истории весь остальной мир, заявил на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Минске директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Запад не оставляет попыток разобщить страны СНГ, заявил Нарышкин

Он отметил, что мир постепенно становится многополярным и из-за этого действия администрации США становятся импульсными и хаотичными.

"Нынешняя ситуация крайне опасна. Коллективный Запад — как зверь, который раненый мечется в ярости, нанося удары во все стороны. Если не остановить англосаксонские элиты, они готовы утянуть за собой в воронку истории весь остальной мир", — предупредил Нарышкин.

"Отсюда их безудержное стремление сеять хаос в Евразии, умножая число горячих точек. В зоне риска все без исключения регионы, от Балкан до Южно-Китайского моря", — добавил он.