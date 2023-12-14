2023-12-14T16:28:51+03:00
2023-12-14T16:28:51+03:00
2023-12-14T16:28:51+03:00
2023
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Нарышкин предупредил об опасности слепой ярости Запада
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Утрачивая гегемонию, коллективный Запад мечется в ярости, как раненый зверь, наносит удары во все стороны и это очень опасно, так как он может утянуть в воронку истории весь... ПРАЙМ, 14.12.2023
общество , экономика, новости, россия, запад, потеря гегемонии, сергей нарышкин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МИНСК, 14 дек — ПРАЙМ. Утрачивая гегемонию, коллективный Запад мечется в ярости, как раненый зверь, наносит удары во все стороны и это очень опасно, так как он может утянуть в воронку истории весь остальной мир, заявил на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Минске директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он отметил, что мир постепенно становится многополярным и из-за этого действия администрации США становятся импульсными и хаотичными.
"Нынешняя ситуация крайне опасна. Коллективный Запад — как зверь, который раненый мечется в ярости, нанося удары во все стороны. Если не остановить англосаксонские элиты, они готовы утянуть за собой в воронку истории весь остальной мир", — предупредил Нарышкин.
"Отсюда их безудержное стремление сеять хаос в Евразии, умножая число горячих точек. В зоне риска все без исключения регионы, от Балкан до Южно-Китайского моря", — добавил он.