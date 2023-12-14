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В США больше нет политиков масштаба Киссинджера, заявил Нарышкин
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В Соединенных Штатах на места политиков масштаба бывшего госсекретаря Генри Киссинджера приходят откровенные недоумки, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин... ПРАЙМ, 14.12.2023
общество , новости, в мире, россия, сша, свр, генри киссинджер
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. В Соединенных Штатах на места политиков масштаба бывшего госсекретаря Генри Киссинджера приходят откровенные недоумки, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Личности его масштаба просто исчезли как вид в том античеловеческом концлагере, в который превратился блок тоталитарно-либеральных режимов Запада. На смену им приходят откровенные недоумки", — отметил руководитель СВР в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
Нарышкин подчеркнул, что Киссинджер ушел именно в тот период, когда Европа встала на пороге новой реальности, а достижения Киссинджера и его предшественников стали неактуальны.
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер скончался 29 ноября на 101-м году жизни. Он эмигрировал из нацистской Германии в 1938 году, будучи подростком. Окончил Гарвардский университет, работал в Вашингтоне.
Киссинджер известен тем, что подготовил визит Никсона в КНР в феврале 1972 года, изменивший мировой баланс сил. Еще одним его достижением стал договор с Советским Союзом ОСВ-1 о контроле над вооружениями, заключенный в том же году.