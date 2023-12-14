МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. В Соединенных Штатах на места политиков масштаба бывшего госсекретаря Генри Киссинджера приходят откровенные недоумки, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Нарышкин предупредил об опасности слепой ярости Запада

"Личности его масштаба просто исчезли как вид в том античеловеческом концлагере, в который превратился блок тоталитарно-либеральных режимов Запада. На смену им приходят откровенные недоумки", — отметил руководитель СВР в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

Нарышкин подчеркнул, что Киссинджер ушел именно в тот период, когда Европа встала на пороге новой реальности, а достижения Киссинджера и его предшественников стали неактуальны.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер скончался 29 ноября на 101-м году жизни. Он эмигрировал из нацистской Германии в 1938 году, будучи подростком. Окончил Гарвардский университет, работал в Вашингтоне.

Киссинджер известен тем, что подготовил визит Никсона в КНР в феврале 1972 года, изменивший мировой баланс сил. Еще одним его достижением стал договор с Советским Союзом ОСВ-1 о контроле над вооружениями, заключенный в том же году.